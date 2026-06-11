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20 yaşlı atlet dünya rekordunu yenilədi - VİDEO

Atletika
Xəbərlər
11 İyun 2026 18:17
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20 yaşlı atlet dünya rekordunu yenilədi - VİDEO

ABŞ təmsilçisi Ja’Kobe Tharp 110 metr məsafəyə maneələrlə qaçışda dünya rekorduna imza atıb.

İdman.Biz “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı atlet ABŞ-də keçirilən NCAA açıq hava atletika çempionatında 12,75 saniyə nəticə göstərib.

Tharp bu göstərici ilə əvvəlki dünya rekordunu 0,05 saniyə yaxşılaşdırıb. 110 metr maneələrlə qaçışda əvvəlki ən yaxşı nəticə 2012-ci ildə Aries Merritt tərəfindən qeydə alınmışdı - 12,80 saniyə.

Yarış ABŞ-nin Oreqon ştatının Yucin şəhərindəki “Hayward Field” stadionunda təşkil olunub.

Qeyd edək ki, Tharp daha əvvəl 20 yaşadək atletlər arasında dünya çempionu olub.

İdman.Biz
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