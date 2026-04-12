12 Aprel 2026
Kros qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

12 Aprel 2026 16:11
Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə kros qaçışı üzrə yaz ölkə çempionatı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda paytaxt təmsilçiləri ilə yanaşı, Gəncə, Bərdə, Gədəbəy, İsmayıllı, Astara, Şəmkir və Xızıdan olan 80-dən artıq atlet mübarizə aparıb.

Kişilər arasında 10 km məsafəyə qaçışda Bərdə idmançısı Bəxtiyar Əsgərli ölkə çempionu adını qazanıb. 6 km məsafədə Gəncə təmsilçisi Sənan Bayramov, 3 və 2 km-də isə müvafiq olaraq Nihat Qəfərov və Royal Miraczadə qalib olublar.

Qadınlar arasında 6 km məsafəyə qaçışda Anna Yusupova növbəti dəfə ölkə çempionu olub. 4 km-də Elina Yusupova, 2 km-də Nila Heydərova, 1 km-də isə Mədinə Qocayeva fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kros qaçışı üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək
8 Aprel 12:57
Atletika

Kros qaçışı üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək

Yarış Cıdır Atçılıq Mərkəzində saat 11:00-da başlayacaq
Nyu-York marafonunun qalibi diskvalifikasiya olundu, nəticələri ləğv edildi
30 Mart 14:14
Atletika

Nyu-York marafonunun qalibi diskvalifikasiya olundu, nəticələri ləğv edildi

Bu maddə əzələlərin işini yaxşılaşdırır və dözümlülüyü artırır
Lamiyə Vəliyevadan dünya çempionatında uğursuzluq
24 Mart 16:33
Atletika

Lamiyə Vəliyevadan dünya çempionatında uğursuzluq

Azərbaycanlı idmançı 60 metr məsafədə yarımfinala yüksələ bilmədi
Arman Düplantisdən Polşada dünya rekordu
23 Mart 04:05
Atletika

Arman Düplantisdən Polşada dünya rekordu

İsveçli atlet qapalı məkan üzrə dünya çempionatında 6,25 metr hündürlüyü fəth edib
Bakı şəhər yaz çempionatının qalibləri müəyyənləşdi - FOTO
14 Mart 17:22
Atletika

Bakı şəhər yaz çempionatının qalibləri müəyyənləşdi - FOTO

Kros qaçışı üzrə Bakı şəhər yaz çempionatı keçirilib
“Hazırda həyat yoldaşım və qızımla məşq edirəm” - Anna Skidanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Mart 11:33
Atletika

“Hazırda həyat yoldaşım və qızımla məşq edirəm” - Anna Skidanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Dördqat Olimpiya iştirakçısı mövsüm üçün əsas məqsədini açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək