29 May 2026
AZ

Qusarda “Zirvəyə doğru qaçış”da 800-dən çox atlet yarışdı - FOTO

Atletika
Xəbərlər
29 May 2026 09:37
133
Qusarda “Zirvəyə doğru qaçış”da 800-dən çox atlet yarışdı - FOTO

Qusar rayonunda atletika üzrə “Zirvəyə doğru qaçış” adlı kütləvi yarış təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi, Qusar rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşəbbüsü ilə baş tutub.

Kütləvi qaçışda 800-dən artıq həvəskar atlet iştirak edib. Yarış iştirakçıları 11 km məsafədə mübarizə aparıblar.

Qadınlar arasında 22+ yaş kateqoriyasında Nəzrin Qəribova 146 iştirakçı arasında birinci yerə layiq görülüb.

15-22 yaş kateqoriyasında isə 131 iştirakçı arasında Nəbiyulla Qələbəgiyev ikinci, Abel İsmixanov üçüncü yeri tutub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Atletika üzrə ölkə birinciliyi start götürür
09:49
Atletika

Atletika üzrə ölkə birinciliyi start götürür

2011-2012-ci il təvəllüdlü idmançılar iki gün ərzində mübarizə aparacaqlar
Monakoda Azərbaycan sınağı: Millimiz medal uğrunda yarışacaq
28 May 14:22
Atletika

Monakoda Azərbaycan sınağı: Millimiz medal uğrunda yarışacaq

Atletlərimiz Avropanın kiçik ölkələrinin çempionatında mübarizəyə başlayır
Əfqan Səfərov memorialında son günün qalibləri müəyyənləşdi - FOTO
24 May 20:37
Atletika

Əfqan Səfərov memorialında son günün qalibləri müəyyənləşdi - FOTO

Bakıda keçirilən beynəlxalq yarışda dörd ölkədən 80-ə yaxın atlet mübarizə aparıb
Bakıda atletika üzrə beynəlxalq yarışa start verilib
23 May 19:17
Atletika

Bakıda atletika üzrə beynəlxalq yarışa start verilib - FOTO

Yarışda Azərbaycan atletləri ilə yanaşı, Gürcüstan, Qırğızıstan və Tacikistan idmançıları mübarizə aparır
Əfqan Səfərovun xatirə yarışı start götürür
20 May 12:35
Atletika

Əfqan Səfərovun xatirə yarışı start götürür

Azərbaycan İdman Akademiyasının stadionunda beynəlxalq atletika yarışı keçiriləcək
Atletimiz Ramil İsmayılov U18 Avropa Çempionatına lisenziya qazanıb
15 May 23:11
Atletika

Atletimiz Ramil İsmayılov U18 Avropa Çempionatına lisenziya qazanıb - FOTO

Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçirilib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi