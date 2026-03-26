26 Mart 2026
Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək

26 Mart 2026 14:11
Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək

Aprelin 2-5-i aralığında kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış ​Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası və Bakı şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

​Azərbaycan İdman Akademiyasının stadionunda təşkil olunacaq turnirin proqramına əsasən, aprelin 2-də idmançıların rəsmi sınaq atışları və məşqləri olacaq, aprelin 3-ü və 4-də isə əsas yarışlar gerçəkləşəcək.

Bakı Kubokunun qalibləri aprelin 5-də müəyyənləşəcək. ​U-15 kateqoriyalı idmançılar 40 metr, böyüklər isə 70 metr məsafədə hədəfi dəqiqliklə vurmaq üçün bacarıqlarını göstərəcəklər.

Olimpiya sistemi ilə hesablanacaq nəticələrə əsasən, fəxri kürsüdə yer alan idmançılar Bakı şəhər Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən müvafiq diplom və medallarla təltif olunacaqlar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
12 Mart 11:49
Kamandan oxatma

“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Federasiyasının baş katibi bildirib ki, oxatmaya gənclərin böyük axını yaranıb
“30 il ərzində bizdə olmayan nəticəyə nail oldum” - Fatimə Hüseynlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
27 Fevral 14:17
Kamandan oxatma

“30 il ərzində bizdə olmayan nəticəyə nail oldum” - Fatimə Hüseynlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan millisinin 18 yaşlı idmançısı rekordlar və lisenziya planları barədə danışdı
Azərbaycan oxatanı Avropa çempionatında beşinci olub - FOTO
19 Fevral 18:50
Kamandan oxatma

Azərbaycan oxatanı Avropa çempionatında beşinci olub - FOTO

Azərbaycanlı oxatan 1/4 finaladək irəlilədi
Azərbaycan oxatanları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar - FOTO
17 Fevral 17:26
Kamandan oxatma

Azərbaycan oxatanları Avropa çempionatında növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar - FOTO

Gənclər (U-21) kateqoriyasında çıxış edən Fatimə Hüseynli 567 xalla 12-ci olub
Beynəlxalq Kamandan Oxatma Federasiyasının məşqçilər komissiyasının sədri Bakıda təlim keçib - FOTO
17 Fevral 16:38
Kamandan oxatma

Beynəlxalq Kamandan Oxatma Federasiyasının məşqçilər komissiyasının sədri Bakıda təlim keçib - FOTO

Milli komanda üzvləri təlim prosesində
Azərbaycan millisinin Avropa çempionatı üçün heyəti açıqlanıb - FOTO
10 Fevral 16:27
Kamandan oxatma

Azərbaycan millisinin Avropa çempionatı üçün heyəti açıqlanıb - FOTO

İdmançılar fərdi, komanda və qarışıq növlərdə mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Mart 16:39
Voleybol

“Azərbaycanlı məşqçilər tənbəldirlər” - Şahin Çatmanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

“Gənclər” və U-18 millisinin baş məşqçisi yerli voleybolun problemlərindən danışdı
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək