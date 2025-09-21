Сборная Азербайджана стала второй на чемпионате мира

В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, набрав 89 очков и заняв второе место в командном зачете.

Победителем стала сборная Ирана (180 очков), третье место досталось Узбекистану (72 очка).

В составе азербайджанской команды чемпионом мира стал Ульви Ганизаде (72 кг), серебро выиграл Хасрет Джафаров (67 кг), бронзовыми призерами стали Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг).

İdman.biz