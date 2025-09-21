24 Сентября 2025
RU

Сборная Азербайджана стала второй на чемпионате мира

Борьба
Новости
21 Сентября 2025 23:01
97
Сборная Азербайджана стала второй на чемпионате мира

В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, набрав 89 очков и заняв второе место в командном зачете.

Победителем стала сборная Ирана (180 очков), третье место досталось Узбекистану (72 очка).

В составе азербайджанской команды чемпионом мира стал Ульви Ганизаде (72 кг), серебро выиграл Хасрет Джафаров (67 кг), бронзовыми призерами стали Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ульви Ганизаде: "Финал чемпионата мира стал самой напряженной схваткой"
23 Сентября 09:19
Борьба

Ульви Ганизаде: "Финал чемпионата мира стал самой напряженной схваткой"

Азербайджанский борец завоевал единственное золото для сборной на мировом первенстве в Загребе
Осман Нурмагомедов о бронзе ЧМ: "Сил бороться не было, надеялся на опыт" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Сентября 17:37
Борьба

Осман Нурмагомедов о бронзе ЧМ: "Сил бороться не было, надеялся на опыт" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Многократный призер чемпионатов мира заявил, что намерен менять весовую категорию
С полным комплектов медалей из Загреба: азербайджанские “классики” - вторые в мире – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
22 Сентября 10:44
Борьба

С полным комплектов медалей из Загреба: азербайджанские “классики” - вторые в мире – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали на чемпионате мира в Загребе и заняли второе место в командном зачете
Хасрат Джафаров стал вице-чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО
21 Сентября 21:00
Борьба

Хасрат Джафаров стал вице-чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО

В общей сложности на ЧМ в Загребе азербайджанские борцы завоевали восемь медалей
Мурад Ахмадиев: "Победа над Алексаняном для меня была самой важной"- ВИДЕО
20 Сентября 23:49
Борьба

Мурад Ахмадиев: "Победа над Алексаняном для меня была самой важной"- ВИДЕО

Бронзовый призер чемпионата мира поделился своими впечатлениями от успеха в Загребе

Ульви Ганизаде: "Хочу продолжить эту победную серию" - ВИДЕО
20 Сентября 23:35
Борьба

Ульви Ганизаде: "Хочу продолжить эту победную серию" - ВИДЕО

Двухкратный чемпион мира поделился своими впечатлениями от успеха в Загребе

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати