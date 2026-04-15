В Гяндже растут будущие олимпийские чемпионы - ВИДЕО

15 Апреля 2026
15 Апреля 2026 20:59
В Гяндже растут будущие олимпийские чемпионы

В Гяндже подготовлен репортаж, посвященный развитию греко-римской борьбы.

Как передает İdman.Biz, за последние три года гянджинские спортсмены завоевали в этом виде спорта 28 медалей на местных и международных соревнованиях.

Из них 7 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. На международных турнирах борцы из Гянджи добыли 2 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Главный тренер по западному региону и директор Гянджинского спортивного лицея Мехман Аллахвердиев отметил, что в последние годы интерес к этому виду спорта значительно вырос.

"В Гяндже достижения в греко-римской борьбе увеличиваются из года в год. Спортсмены успешно выступают как на республиканских, так и на международных турнирах. Радует, что среди наших воспитанников есть представители национальной сборной", - заявил он.

Молодой спортсмен Максуд Зейналов подчеркнул, что его главная цель - добиться успеха на международной арене. По его словам, он уже становился призером ряда турниров и завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Грузии.

Отметим, что развитие греко-римской борьбы в Гяндже позволяет рассчитывать на появление новых сильных спортсменов и в будущем.

Представляем репортаж АЗЕРТАДЖ:

İdman.Biz
