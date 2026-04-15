Азербайджанские борцы завоевали восемь золотых медалей в Турции - ФОТО

Сборная Азербайджана по борьбе успешно выступила на турнире "Кубок Победы" в Анталье, завоевав восемь золотых медалей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в заключительный день соревнований на пьедестал поднялись еще пять представителей команды.

В соревнованиях по вольной борьбе чемпионами стали Нихад Сулейманлы (80 кг) и Хаким Тагиев (110 кг), выигравшие все свои схватки.

В греко-римской борьбе аналогичного результата добились Зака Юсубов (80 кг) и Магомед Мустафаев (110 кг). Еще один представитель сборной, Исфахан Гасанов (80 кг), стал бронзовым призером.

В общей сложности сборная по вольной борьбе завершила турнир с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями и с 147 очками заняла второе место в командном зачете.

Сборная по греко-римской борьбе также стала второй, набрав 169 очков. В ее активе — пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.