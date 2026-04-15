RU

Борьба
Новости
15 Апреля 2026 14:54
20
Азербайджанские борцы завоевали восемь золотых медалей в Турции - ФОТО

Сборная Азербайджана по борьбе успешно выступила на турнире "Кубок Победы" в Анталье, завоевав восемь золотых медалей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в заключительный день соревнований на пьедестал поднялись еще пять представителей команды.

В соревнованиях по вольной борьбе чемпионами стали Нихад Сулейманлы (80 кг) и Хаким Тагиев (110 кг), выигравшие все свои схватки.

В греко-римской борьбе аналогичного результата добились Зака Юсубов (80 кг) и Магомед Мустафаев (110 кг). Еще один представитель сборной, Исфахан Гасанов (80 кг), стал бронзовым призером.

В общей сложности сборная по вольной борьбе завершила турнир с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями и с 147 очками заняла второе место в командном зачете.

Сборная по греко-римской борьбе также стала второй, набрав 169 очков. В ее активе — пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе
14 Апреля 20:14
Борьба

Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе

Турнир пройдет с 20 по 26 апреля в албанском городе Тирана
10 медалей за турнир: сборная Азербайджана по борьбе доминирует в Анталье
14 Апреля 16:02
Борьба

10 медалей за турнир: сборная Азербайджана по борьбе доминирует в Анталье

Борцы U17 завоевали еще 6 наград на "Кубке Победы"

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в первый день "Кубка Победы" - ФОТО
13 Апреля 17:57
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в первый день "Кубка Победы" - ФОТО

Два "золота", "серебро" и "бронза" — результат в Анталье

Азербайджанские борцы выступят на "Кубке Победы" в Анталье
10 Апреля 18:19
Борьба

Азербайджанские борцы выступят на "Кубке Победы" в Анталье

Сборные U17 представлены в вольной и греко-римской борьбе
Чемпион мира Ульви Ганизаде вернулся к тренировкам после операции
8 Апреля 17:29
Борьба

Чемпион мира Ульви Ганизаде вернулся к тренировкам после операции

Основная цель - подготовка к чемпионату мира

Азербайджанские борцы-классики готовятся к "Кубку Победы" в Анталье
8 Апреля 06:20
Борьба

Азербайджанские борцы-классики готовятся к "Кубку Победы" в Анталье

Международный турнир пройдет 12–14 апреля

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС