17-летняя чемпионка мира: "Я завоевала титул благодаря своей вере" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью чемпионки мира по борьбе среди военнослужащих Рузанны Мамедовой (59 кг) сайту İdman.biz

- Несмотря на то, что вам 17 лет, вы смогли заявить о себе на чемпионате мира, проходившем в Баку. Как бы вы оценили путь к золотой медали?

- Я осталась довольна своим выступлением на чемпионате мира. Поскольку это был взрослый чемпионат мира среди военнослужащих, мои соперники были опытнее меня. Я провела 3 поединка, выиграла у спортсменов из Монголии, Румынии и Беларуси. Мой самый трудный поединок был против представителя Румынии. Я бы даже назвала это ранним финалом. Хоть я и проигрывала со счетом 0:3, но боролась до конца и одержала уверенную победу. Когда готовилась к борьбе с белорусским спортсменом, мне было комфортно и я знала, что выиграю. Была и ответственность. Я победила благодаря своей вере.

– Помимо того, что вы были в форме перед соревнованиями, были ли вы готовы к чемпионату психологически?

- Да. Перед соревнованиями мы участвовали в 3-недельном сборе. У нас были тяжелые тренировки. Я был сосредоточена только на чемпионате. Потому что мне хотелось обойти ковер с нашим флагом на нашей Родине. К счастью, я смогла сделать то, что хотела.

- Есть ли какой-то особый секрет вашего успеха с 17 лет?

- Мои тренеры Солмаз Адилова и Тогрул Аскеров всегда поддерживают, вселяют уверенность в свои силы, прививают правильные тренировки и режим. Я благодарна им за это. Хотя многие спортсмены хорошо тренируются, они не обращают внимания на режим. Это одна из причин поражения. Самое главное для спортсмена - это сон и еда. Я полностью соблюдаю режим.

- Впереди наших борцов ждет более серьезное испытание. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на вас возлагаются большие надежды. Планируете ли вы снизить свой вес до 57 кг и выступать на лицензионных турнирах?

- На данный момент я боролась в 8 весовых категориях. Перепробовала слишком много категорий и добилась успеха во всех. Даже если вы увидите меня в будущем борящейся в весе 76 кг, не удивляйтесь (смеется). Решение о моем участии в лицензионных соревнованиях будет принимать тренерский корпус. Я с уважением отнесусь к любому их решению по весу. Моя главная цель – выиграть лицензию на Олимпиаду.

- Гости выразили удовлетворение организацией соревнований. Что вы можете сказать об этом?

- Действительно, соревнования прошли на очень высоком уровне и в условиях напряженной конкуренции. Поэтому выражаю глубокую благодарность руководству Государственной пограничной службы, Аббасу Халилову, Фирдовси Умудову и Министерству молодежи и спорта.

Эмин Ага

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