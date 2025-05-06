Азербайджанские борцы завоевали две медали на турнире "Чемпионы"

В турецкой Анталье стартовал международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров (U20) «Чемпионы».

Как передаёт İdman.biz, в первый день соревнований на ковёр вышли спортсмены в весовых категориях 55, 67, 77 и 97 кг.

Двое представителей Азербайджана сумели подняться на пьедестал почёта: Туран Дашдамиров (55 кг) стал серебряным призёром, а Исмаил Рзаев (97 кг) завоевал бронзовую медаль. Халид Алескеров (55 кг) и Давуд Мамедов (77 кг) заняли пятые места.

Завтра борьбу продолжат азербайджанские спортсмены в категориях 60, 72 и 87 кг.

İdman.biz