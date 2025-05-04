Невероятные факты о борце, который трижды побеждал Джабраила Гасанова

Американский борец Кайл Дейк не только четырёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр, но и обладатель уникального подхода к тренировкам и образу жизни.

Как передает İdman.biz, его философия и методы подготовки вызывают интерес не только у спортсменов, но и у широкой аудитории.

Три победы над Джабраилом Гасановым

Но перед тем, как перейти к особенностям самого американца, отметим, что Кайл Дейк трижды побеждал известного азербайджанского борца вольного стиля Джабраила Гасанова.

1. Июль 2018 года — Турнир Яшара Догу в Стамбуле, Турция. Дейк победил Гасанова с техническим превосходством.

2. Октябрь 2018 года — Чемпионат мира в Будапеште, Венгрия. В финале весовой категории до 79 кг Дейк одержал победу над Гасановым со счётом 2:0, завоевав свой первый титул чемпиона мира.

3. Сентябрь 2019 года — Чемпионат мира в Нур-Султане, Казахстан. В финале той же весовой категории Дейк вновь оказался сильнее, победив со счётом 4:2.

Заметим, что Джабраил Гасанов — один из самых титулованных борцов Азербайджана, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года и многократный призёр чемпионатов мира и Европы. После завершения спортивной карьеры он был назначен главным тренером молодёжной сборной Азербайджана по вольной борьбе.

Уникальный образ жизни Кайла Дейка

Кайл Дейк известен своим нестандартным подходом к тренировкам и повседневной жизни:

С 18 лет регулярно посещает мануального терапевта, особенно перед соревнованиями, чтобы активизировать каждую мышцу тела.

Предпочитает ходить босиком, считая, что это улучшает связь с Землёй и положительно влияет на здоровье.

Использует красный свет на всех гаджетах и носит оранжевые очки, чтобы минимизировать воздействие синего света и улучшить качество сна.

Заменил все лампочки в доме на янтарные, имитирующие естественный свет заката, способствующий выработке мелатонина.

Соблюдает строгую диету, исключая сладкое и употребляя только сезонные продукты от фермеров.

Провёл медный провод от улицы к своей кровати, веря в положительное влияние земного энергетического поля на организм.

На тренировках уделяет внимание отработке бросков и "борьбе с тенью", копируя стойки известных борцов.

Предпочитает баллистические тренировки с метаниями и прыжками, отказавшись от классических упражнений со штангой.

С 2016 года Дейк практически не имеет травм, что подтверждает эффективность его методов. Его философия проста: всё, что не помогает достигать целей, — враг.

«Бывает, что я иду по магазину и очень хочу купить печенье или мороженое. Тогда я спрашиваю себя: "Поможет ли это достичь моих целей? Нет, нет и нет". Благодаря этому вопросу, я просто прохожу мимо этих соблазнов», — делится Дейк.

Однажды он даже провёл эксперимент: временно отказался от всех своих привычек и стал жить «как все». Итогом стали упадок сил и слабость на тренировках. Его супруга также старается соблюдать похожий образ жизни, чтобы поддерживать мужа и помогать ему оставаться дисциплинированным.

Кайл Дейк — не только один из лучших борцов современности, но и пример того, как философия и образ жизни могут стать частью спортивного успеха.

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