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Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на турнире "Чемпионы" в Турции

Борьба
Новости
7 Мая 2025 22:50
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Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на турнире "Чемпионы" в Турции

В Анталье продолжается международный турнир "Чемпионы" по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. Во второй день соревнований представители сборной Азербайджана вновь отличились.

Как сообщает İdman.biz, в весовой категории до 60 кг Айхан Джавадов стал серебряным призёром, а Ведат Гасымлы завоевал бронзовую медаль. Кроме того, на ковёр выходили азербайджанские борцы в категориях до 72 и 87 кг.

На третий день турнира за медали будут бороться спортсмены в весах до 63, 82 и 130 кг. Напомним, что в первый день сборная Азербайджана также выиграла две награды.

İdman.biz

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