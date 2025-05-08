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Сборная Азербайджана завершила турнир в Анталье с шестью медалями

Борьба
Новости
8 Мая 2025 23:28
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Сборная Азербайджана завершила турнир в Анталье с шестью медалями

В турецком городе Анталья завершился молодежный (U20) турнир «Чемпионы» по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день соревнований за сборную Азербайджана боролись атлеты в весовых категориях 63, 82 и 130 кг.

Как и в предыдущие два дня, в заключительный день наша команда завоевала одну серебряную и одну бронзовую медаль. Турал Ахмедов (63 кг) занял второе место, а Элмин Алиев (82 кг) — третье.

В итоге сборная Азербайджана завершила турнир с шестью медалями: три серебряные и три бронзовые. Ранее Турaн Дашдемиров (55 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) завоевали серебро, а Ведат Касымлы (60 кг) и Исмаил Рзаев (97 кг) стали бронзовыми призёрами.

Под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнова сборная Азербайджана набрала 122 очка и заняла второе место в командном зачёте. Первое место заняла команда Ирана (128 очков), третье — Кыргызстан (115 очков).

Отметим, что на турнире справедливость обеспечивали международные судьи второй категории Хаял Алиев и Камран Бахышов.

İdman.biz

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