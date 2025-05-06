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Азербайджанские борцы тренируются во Владикавказе

Борьба
Новости
6 Мая 2025 14:32
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Азербайджанские борцы тренируются во Владикавказе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе сегодня начала очередные учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает İdman.biz, команда пройдет подготовку в российском городе Владикавказ до 19 мая.

Тренировочный сбор, который будет включать как физические, так и тактико-технические упражнения, проводят главный тренер Александр Тараканов, старший тренер Ровшан Байрамов, а также тренеры Гасан Алиев и Эльвин Мурсалиев. В соревнованиях примут участие Эльмир Алиев (55 кг), Нихат Мамедли, Илькин Гурбанов (оба 60 кг), Мурад Мамедов, Зия Бабашов (оба 63 кг), Хасрат Джафаров, Фарид Халилов, Магомед Шукурзаде (все 67 кг), Ульву Ганизаде, Руслан Нуруллаев (оба 72 кг), Санан Сулейманов, Хасай Гасанлы (оба 77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Отметим, что члены сборной, проходящие процесс восстановления, продолжат тренировки в Баку под руководством тренера Кямрана Мамедова.

İdman.biz

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