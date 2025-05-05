25 азербайджанских борцов на турнире "Чемпионы" - СОСТАВ

Завтра в турецком городе Анталья стартует турнир «Чемпионы» среди молодых борцов.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну в трехдневных соревнованиях представит сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U-20.

В традиционном турнире примут участие 25 борцов под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли.

В состав команды вошли Эльвин Ибадов, Туран Дашдемиров, Халид Алескеров (все 55 кг), Айхан Джавадов, Ведат Гасымлы, Саид Халилов, Амрах Амрахов (все 60 кг), Турал Ахмедов, Магомед Гасымзаде (оба 63 кг), Роман Керимов, Эльшан Ислам (оба 67 кг), Фараим Мустафаев, Сеймур. Гасымов, Кямран Раджабли, Али Меликов (все 72 кг), Давуд Мамедов, Джавад Мамедов (оба 77 кг), Джавидан Нахматов, Эльмин Алиев, Эльвин Османлы (все 82 кг), Орхан Гаджиев, Абдулла Гасанов (оба 87 кг), Исмаил Рзаев (97 кг), Мазаим Марданов и Мусеи-Кязым Гусейн (оба по 130 кг).

Судить соревнования будут международные судьи второй категории Хаял Алиев и Кямран Бахышов.

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