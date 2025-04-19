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Чемпион Европы: "Остались чемпионат мира и олимпийское золото"

Борьба
Новости
19 Апреля 2025 17:37
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Чемпион Европы: "Остались чемпионат мира и олимпийское золото"

«Я был хорошо подготовлен к чемпионату Европы».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский борец Нихат Мамедли.

Борец, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы, который проходил в Братиславе, столице Словакии, рассказал, что финальный поединок был непростым:

«У меня не было никаких трудностей до финала, как в прошлом году, так и в этом. Однако, если сравнивать решающие поединки, то в прошлом году у меня было больше трудностей. В этом году у меня тоже был тяжелый поединок с опытным сербским спортсменом. Однако в итоге я смог победить. В целом, серьезных травм у меня в последнее время не было. Подготовка тоже была хорошей. Это проявилось и на соревнованиях».

Борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 60 кг, подчеркнул, что его главная цель отныне - золотая медаль чемпионата мира:

«Насколько мне известно, у нас нет борца, который бы становился двукратным чемпионом Европы и мира подряд. Это моя главная цель сейчас. Я выиграл чемпионат Европы, теперь остался чемпионат мира. Известно, что чемпионат мира будет очень напряженным. Надеюсь, что мне удастся добиться своей цели».

Мамедли также рассказал о своей олимпийской мечте:

«Как и все спортсмены, я мечтаю об олимпийском золоте. К сожалению, мне не посчастливилось участвовать в летних Олимпийских играх в Париже 2024 года. Я уже делаю все возможное, чтобы выиграть золото на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Поскольку борюсь в олимпийском весе, не думаю о смене веса. Возможно, в этот период по совету тренеров я буду бороться в весовой категории 63 кг на некоторых соревнованиях. Тренеры примут решение по этому поводу. Однако я хочу участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в весовой категории 60 кг. Надеюсь, что мне посчастливится стать олимпийским чемпионом».

Отметим, что Мамедли завоевал золотую медаль, победив сербского борца Георгия Тибилова в финале чемпионата Европы, проходившего в Братиславе. В целом сборная Азербайджана завершила соревнования с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, заняв первое место в командном зачете со 151 очком.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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