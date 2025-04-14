Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов с успехом на чемпионате Европы

«На чемпионате Европы, который прошел в Словакии, наша сборная стала чемпионом Европы по вольной и греко-римской борьбе».

Как сообщает İdman.biz, об этом написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в X.

Он высоко оценил успешное выступление наших борцовских команд на чемпионате Европы, который прошел в столице Словакии Братиславе:

«Наши борцы завоевали на этих соревнованиях четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей. Сборная Азербайджана в пятый раз стала чемпионом Европы по вольной борьбе в командном зачете. Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал золото, Осман Нурмагомедов (92 кг) - серебро, Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и Аганазар Новрузов (74 кг) - бронзовые медали. В женской борьбе член нашей сборной Жаля Алиева (57 кг) проявила большую волю, несмотря на травмы, и стала третьей в Европе. Наша сборная во второй раз стала чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золото, Эльдениз Азизли (55 кг) - серебро, Ульву Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Профессионализм и сила воли, проявленные нашими спортсменами, в очередной раз показали, что азербайджанская борьба способна заявить о себе на крупнейших аренах мира. Поздравляем наших борцов, их родителей, тренеров и представителей Федерации!»

Отметим, что наша команда завоевала в Словакии четыре золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей.

İdman.biz