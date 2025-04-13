Ислам Аббасов рассказал, кому посвятил долгожданную медаль ЧЕ

Азербайджанский борец Ислам Аббасов (87 кг) стал призером чемпионата Европы после длительного перерыва.

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что «классик» завоевал бронзовую медаль, он посвятил жту награду азербайджанским военным.

Спортсмен отметил, что стремился показать результат после долгого перерыва. Последний раз борец становился призером чемпионата Европы в 2022 году.

«Бой за медаль был тяжелым. После предыдущих поединков моё тело не успело полностью восстановиться. Хотя мне не удалось стать чемпионом, я завоевал третье место. Я давно мечтал вновь добиться результата. И пусть это "бронза", я посвящаю ее азербайджанским военным», - цитирует Аббасова пресс-служба федерации борьбы страны.

İdman.biz