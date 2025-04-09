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Ислам Базарганов: "Проиграл, потому что немного не верил в себя"

Борьба
Новости
9 Апреля 2025 13:40
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Ислам Базарганов: "Проиграл, потому что немного не верил в себя"

«Поединок за бронзовую медаль оказался сложнее, чем я ожидал».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов.

Наш спортсмен, занявший третье место на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе, рассказал о своем выступлении в интервью пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана:

«Я завоевал бронзовую медаль. Моей целью было стать чемпионом. Мы участвовали во многих сборах. Я был в хорошей форме. Конечно, хотел победить. Хотел бы поблагодарить наших тренеров и федерацию, которая создала для нас все условия. Я проиграл в полуфинале, возможно, потому, что немного не верил в себя. Не знаю. Мне нужно больше работать над собой. После этого мы немного отдохнем. Затем начнем сборы по подготовке к другим турнирам и чемпионату мира».

Отметим, что Ислам, выступавший в весовой категории 57 кг, в четвертьфинале победил турка Мухаммета Каравуша со счетом 8:1, но в полуфинале уступил Начину Монгушу (UWW) - 0:5. В схватке за бронзовую медаль он победил Ивайло Тисова (Болгария) со счетом 12:2.

İdman.biz

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