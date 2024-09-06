ЧМ: на ковер выйдут 5 наших борцов

Продолжается Чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20, проходиящий в испанском Понтеведра.
İdman.biz сообщает, что в 5-й день соревнований к борьбе присоединятся борцы вольного стиля.
На ковер выйдут 5 членов нашей сборной.
Чемпионат мира по борьбе U20
Вольная борьба
Квалификационный раунд
57 кг
Башир Вердиев в своем первом поединке бросит вызов Кайо Дуарте (Бразилия).
65 кг
Соперником Айхана Абдуллазаде станет Даниэль Мариан Санду (Румыния).
70 кг
Рамик Гейбатов встретится с украинцем Богданом Оленюком.
79 кг
Эмин Годжаев постарается одолеть Адилета Нубековича (Кыргызстан).
1/8 финала
97 кг
В первом бою Хетаг Карсанов встретится с Айтениром Максатовым (Кыргызстан).
Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Джоджу Самадов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую в соревнованиях борцов греко-римского стиля. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.
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