ЧМ: на ковер выйдут 5 наших борцов

Продолжается Чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20, проходиящий в испанском Понтеведра.

İdman.biz сообщает, что в 5-й день соревнований к борьбе присоединятся борцы вольного стиля.

На ковер выйдут 5 членов нашей сборной.

Чемпионат мира по борьбе U20

Вольная борьба

Квалификационный раунд

57 кг

Башир Вердиев в своем первом поединке бросит вызов Кайо Дуарте (Бразилия).

65 кг

Соперником Айхана Абдуллазаде станет Даниэль Мариан Санду (Румыния).

70 кг

Рамик Гейбатов встретится с украинцем Богданом Оленюком.

79 кг

Эмин Годжаев постарается одолеть Адилета Нубековича (Кыргызстан).

1/8 финала

97 кг

В первом бою Хетаг Карсанов встретится с Айтениром Максатовым (Кыргызстан).

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Джоджу Самадов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую в соревнованиях борцов греко-римского стиля. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

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