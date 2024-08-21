21 Августа 2024
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Туран и Айхан стали чемпионами мира

Борьба
Новости
21 Августа 2024 20:16
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Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.

İdman.biz сообщает, что сегодня на мундиале завершились состязания борцов греко-римского стиля.

В медальных поединках чемпионата мира приняли участие 2 спортсмена сборной Азербайджана. Оба наших представителя выиграли в финалах и завоевали титул чемпионов мира.

Чемпионат мира среди U17

Греко-римская борьба

4️5️ кг
В утешительном поединке Шахид Набиев встретился с иранцем Ахмадом Бадраддини. Поскольку соперник победил со счетом 9:4, наш представитель закончил свое выступление.

51 кг
Туран Дашдамиров боролся с кыргызстанцем Кутманом Калбаевым за золотую медаль чемпионата мира. Туран победил со счетом 5:3 и стал чемпионом мира.

Айхан Джавадов в поединке за золотую медаль встретился с грузином Вахтангом Лолуа. Наш спортсмен, победивший своего соперника со счетом 4:1, занял высшую ступень пьедестала почета.

7️1️ кг
В утешительном поединке Юсиф Ахмедлы сразился с американцем Джозефом Джетером. Наш спортсмен проиграл со счетом 7:10 и попрощался с турниром.

Отметим, что день назад наш борец греко-римского стиля Амрах Амрахов (48 кг) завоевал бронзовую медаль.

İdman.biz

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