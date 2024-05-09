3-я ЛИЦЕНЗИЯ азербайджанских борцов в Стамбуле

Сабах Шариати примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, борец греко-римского стиля сборной Азербайджана завоевал это право на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходящем в Стамбуле.

В решающем поединке за путевку на Олимпиаду наш спортсмен в весовой категории 130 кг встретился с Павлом Глинчуком (Нейтральный). До этого наш борец одержал свою 4-ю победу подряд, победив Николаоса Нтуньясу (Греция) 8:3, Романа Кима (Кыргызстан) 10:0, Мантаса Книстаутаса (Литва) 1:1 (принцип последнего очка). Также он победил Павла Глинчука (Нейтральный) по принципу последнего очка (1:1). Успех в полуфинале принес нашему спортсмену лицензию в Париж.

До этого лицензии на Олимпиаду завоевали также Мурад Мамедов (60 кг) и Рафик Гусейнов (87 кг). При этом количество лицензий наших борцов греко-римского стиля увеличилось до 5.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе имеет 6 лицензий. Завтра на ковер выйдут 5 наших борцов.

İdman.biz