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Объявлено количество стран и борцов, которые приедут на лицензионный турнир в Баку

Борьба
Новости
29 Марта 2024 16:43
Объявлено количество стран и борцов, которые приедут на лицензионный турнир в Баку

В Олимпийском отборочном турнире по борьбе, который пройдет на Национальной арене гимнастики в Баку с 5 по 7 апреля, примут участие 33 страны.

Как сообщает İdman.biz, большинство спортсменов выступят в греко-римской борьбе.

В первый день соревнований в классическом виде борьбы сразятся 117 спортсменов. 6 апреля 83 спортсменки в женской борьбе определят обладателей лицензий. В последний день соревнований на ковер выйдут 97 спортсмена в вольной борьбе. Всего за путевки на Олимпиаду в Баку будут бороться 297 борцов.

Продажа билетов продолжается через «iticket». 1/3 часть билетов уже продана. Билеты можно приобрести в точках продаж компании или онлайн на сайте iticket.az.

Отметим, что в Европейском олимпийском квалификационном турнире путевки в Париж-2024 завоюют по два борца в каждой весовой категории.

İdman.biz

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