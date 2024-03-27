Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы приедет в Баку

Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, итальянец Франк Чамисо примет участие в Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, который пройдет в Баку с 5 по 7 апреля.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил UWW.

Борец вольного стиля, который будет выступать в весовой категории 74 кг, не смог завоевать лицензию на чемпионате мира, проходившем в Белграде, столице Сербии, в прошлом году.

Часть подготовки к бакинскому турниру итальянец провел в Токио. Нашу страну в этом весе представит Туран Байрамов.

Отметим, что согласно программе Европейского олимпийского квалификационного турнира борцы вольного стиля выйдут на ковер 7 апреля.

İdman.biz