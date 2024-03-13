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7 медалей в первый день "Кубка Победы" - ФОТО

Борьба
Новости
13 Марта 2024 09:00
7 медалей в первый день "Кубка Победы" - ФОТО

В турецкой Анталье стартовал молодежный «Кубок Победы» по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира азербайджанские борцы завоевали 7 медалей.

Туран Дашдамиров (51 кг) и Юсиф Ахмедлы (71 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях борцов греко-римского стиля. Шахид Набиев (45 кг) завоевал серебро, Ниджат Искендерли (45 кг) и Сайяд Нагизаде (60 кг) - бронзовые медали.

Магомедали Ализаде (51 кг) занял второе место в вольной борьбе, а Гюнай Гурбанова (61 кг) - третье место в женской.

В итоге наша сборная завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Отметим, что «Кубок Победы» завершится 14 марта.

İdman.biz

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