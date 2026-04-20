Борцы Азербайджана завершили турнир в Анталье с 13 медалями - ФОТО

Члены сборной Азербайджана по борьбе успешно выступили на международном турнире "Чемпионы", который прошел в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, команда завершила соревнования с 13 медалями.

В заключительный день турнира на пьедестал поднялись еще четыре азербайджанских спортсмена.

В вольной борьбе Башир Вердиев (65 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) стали серебряными призерами, а Мухаммад Гантемиров завоевал бронзовую награду.

В греко-римской борьбе Турал Ахмедов (63 кг) выиграл все схватки и стал чемпионом турнира.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете, набрав 119 очков.

По итогам турнира азербайджанские борцы завоевали 13 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.