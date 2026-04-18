20 Апреля 2026
RU

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Турции

Борьба
Новости
18 Апреля 2026 21:54
65
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Турции

В турецкой Анталье стартовал традиционный международный турнир "Чемпионы" среди борцов до 20 лет (U20). Первый день соревнований сложился удачно для сборной Азербайджана: наши спортсмены завоевали пять медалей.

Как сообщает İdman.Biz, представитель вольной борьбы Гаджи Керимов (70 кг) одолел всех своих соперников и стал чемпионом турнира. Другой наш вольник Мухаммед Исмаилов (57 кг), удостоился бронзовой награды.

Успешными выступлениями запомнились и борцы греко-римского стиля. Роман Керимов (67 кг) не оставил шансов оппонентам и взял "золото". В этой же весовой категории Мурад Алиев завоевал "бронзу", а Джавидан Нахматов (77 кг) поднялся на вторую ступень пьедестала, взяв серебряную медаль.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Два борца Азербайджана пробились в полуфинал Евро в Албании
15:25
Борьба

Два борца Азербайджана пробились в полуфинал Евро в Албании - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Ислам Аббасов принес сборной еще одну победу в Тиране
Борцы Азербайджана завершили турнир в Анталье с 13 медалями
12:44
Борьба

Борцы Азербайджана завершили турнир в Анталье с 13 медалями - ФОТО

Сборная завоевала три "золота", четыре "серебра" и шесть "бронзовых" наград

Арбитры Азербайджана обслужат Евро по борьбе
11:16
Борьба

Арбитры Азербайджана обслужат Евро по борьбе

Трое судей получили назначения на турнир в Албании
Турнир "Чемпионы": азербайджанские борцы завоевали очередные медали - ФОТО
19 Апреля 20:14
Борьба

Турнир "Чемпионы": азербайджанские борцы завоевали очередные медали - ФОТО

Копилка сборной пополнилась четырьмя медалями

В Гяндже растут будущие олимпийские чемпионы
15 Апреля 20:59
Борьба

В Гяндже растут будущие олимпийские чемпионы - ВИДЕО

Греко-римская борьба в регионе демонстрирует стабильный рост и результаты

Азербайджанские борцы завоевали восемь золотых медалей в Турции - ФОТО
15 Апреля 14:54
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали восемь золотых медалей в Турции - ФОТО

Сборные по вольной и греко-римской борьбе заняли вторые места в общем зачете

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки