Стартовал международный турнир по борьбе

Сегодня стартовал международный турнир "Образование" среди борцов-юниоров греко-римского и вольного стилей.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований определились победители возрастной группы U-15 по вольной борьбе в 5 весовых категориях.

Турнир «Образование» был организован Министерством науки и образования, Министерством молодежи и спорта, а церемония открытия турнира прошла при поддержке Федерации борьбы Азербайджана. В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, должностные лица партнерских учреждений, представители спортивной общественности.

В соревнованиях, включенных в календарь Всемирного союза борьбы (UWW), участвуют около 500 спортсменов возрастных групп U-15 и U-17 из Азербайджана, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Индии и Туркменистана. В ходе сегодняшних соревнований азербайджанские борцы одержали победу в четырех весовых категориях из пяти, а казахстанские - в одной.

Отметим, что 7-дневный турнир завершится 11 декабря.

38 кг

1. Мамир Уланули (Казахстан)

2. Амин Мамедов (Азербайджан)

3. Али Агаев (Азербайджан), Мухаммад Мутигулла (Казахстан)

44 кг

1. Хазар Сафарли (Азербайджан)

2. Мухаммад Гасанзаде (Азербайджан)

3. Нихат Мамедли (Азербайджан), Акбар Аскеров (Азербайджан)

52 кг

1. Гасан Гасанов (Азербайджан)

2. Рашид Назаров (Азербайджан)

3. Айхан Гулиев (Азербайджан), Мухаммад Аллахяров (Азербайджан)

62 кг

1. Руслан Валиев (Азербайджан)

2. Ибрагим Бабаев (Азербайджан)

3. Нахид Пириев (Азербайджан), Надир Асхатули (Казахстан)

75 кг

1. Нихат Сулейманов (Азербайджан)

2. Ибрагим Гадирли (Азербайджан)

3. Ибрагим Агакишиев (Азербайджан)

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