В Будапеште состоится матчевая встреча между сборными США и России по борьбе

В Будапеште (Венгрия) 21 июля состоится первая матчевая встреча в битве вольной борьбы между сборными России и США в рамках Профессиональной Борцовской Лиги (PWL 9). Это начало серии из трех матчей — за ней последуют поединки в России и США, передает İdman.biz.

PWL (Professional Wrestling League) — международная лига по вольной борьбе, проводящая матчевые встречи между национальными сборными и турниры с участием лучших борцов со всего мира. Менеджмент PWL регулярно организует встречи в разных странах, выбирая нейтральные площадки вроде Венгрии, а также турнирные площадки в странах-участницах. Турниры транслируются на специализированных спортивных платформах.

В составе России — чемпион мира и капитан Абасгаджи Магомедов. Лидер сборной США — молодежный чемпион мира Люк Лилледаль. Всего будет 10 поединков в категориях от 57 до 125 кг, включая пары Мехтиханов — Лилледаль (57 кг), Магомедов — Компосито (65 кг) и другие.

В PWL уже выступали борцы из Азербайджана, наряду с представителями России, Ирана, Казахстана и стран Европы. Хотя сборная Азербайджана пока не заявлена как национальная команда в серии Россия — США.

İdman.biz