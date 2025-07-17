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Азербайджанские борцы выиграли два серебра в первый день рейтингового турнира — ОБНОВЛЕНО

Борьба
Новости
17 Июля 2025 20:40
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Азербайджанские борцы выиграли два серебра в первый день рейтингового турнира — ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две серебряные медали в первый соревновательный день рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, обладателями серебряных наград стали Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг).

Ислам Базарганов в финале потерпел поражение от Люка Лилледаля (США, 1:3), а Али Рагимзаде уступил Суджиту Суджиту (Индия, 1:5)

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Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) стал обладателем серебряной медали рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, в финальном поединке Базарганов уступил американцу Люку Лилледалю со счетом 1:3.

В ближайшее время еще одному азербайджанскому борцу — Али Рагимзаде (65 кг) — предстоит провести финальную схватку против индийца Суджита.

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В Будапеште стартовал заключительный рейтинговый турнир года по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований два представителя Азербайджана — Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) — пробились в финал.

Базарганов одержал уверенные победы над представителями Беларуси, Казахстана и Грузии, а в решающей схватке сразится с американцем Люком Лилледаллом. Рагимзаде поочередно победил соперников из Грузии, Казахстана и Бахрейна, и теперь в финале встретится с индийским борцом Сужеетом.

Соревнования продолжатся до 20 июля.

İdman.biz

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