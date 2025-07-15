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Сборная Азербайджана определилась с составом на рейтинговый турнир в Будапеште

Борьба
Новости
15 Июля 2025 18:26
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Сборная Азербайджана определилась с составом на рейтинговый турнир в Будапеште

С 17 по 20 июля в столице Венгрии, Будапеште, пройдет заключительный рейтинг-турнир года по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан на престижных соревнованиях представят спортсмены как в вольной, так и в греко-римской борьбе.

В первый и второй дни на ковер выйдут борцы вольного стиля под руководством главного тренера Хетага Газюмова и старшего тренера Джабраила Гассанова.

Азербайджан представят Ильхам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кенан Гейбатов (70 кг), Магомед-Башир Ханиев (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов и Абубакр Абакаров (оба — 92 кг), а также Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Греко-римская команда выйдет на старт в следующие два дня под руководством Александра Тараканова, Ровшана Байрамова, Хасана Алиева и Камрана Мамедова. В составе: Нихат Мамедли, Илькин Гурбанов (оба — 60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Хасрет Джафаров, Руслан Нуруллаев (оба — 72 кг), Сенан Сулейманов, Ульви Ганизаде (оба — 77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмедиев, Ариф Нифтуллаев (оба — 97 кг), Бека Канделаки и Сархан Мамедов (оба — 130 кг).

Отметим, что на турнире в числе судей будет работать арбитр первой категории Камран Алиев.

İdman.biz

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