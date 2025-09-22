Испанский специалист назвал себя самым худшим тренером в Ла Лиге

Главный тренер испанского футбольного клуба «Жироны» Мичел не стал скрывать эмоций после очередного провала своей команды, сообщает İdman.biz.

«Мы худшая команда в дивизионе, и все, что нам нужно делать, — это работать. Я худший тренер в Ла Лиге, поэтому хочу, чтобы игроки отбросили свое эго и боролись за победу», — сказал специалист после матча.

Испанский специалист также подчеркнул, что футболисты должны смотреть на реальность: «Нам не хватает сплоченности и решительности. Если кто-то думает, что играет за "Жирону" в Лиге чемпионов, это ложь. У нас одно очко из 15 и 15 пропущенных голов — вот что говорит таблица».

Слова Мичела прозвучали после разгромного поражения от «Леванте» со счетом 0:4. В этой встрече «Жирона» получила два удаления — Аксель Витсель и Витор Рейс покинули поле, оставив команду без шансов. После пятого тура каталонский клуб замыкает турнирную таблицу Ла Лиги.

