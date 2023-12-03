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Календарь ЕВРО-2024: старт в Мюнхене, финал в Берлине

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3 Декабря 2023 11:50
Календарь ЕВРО-2024: старт в Мюнхене, финал в Берлине

Сегодня состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата Европы 2024.

İdman.biz сообщает, что стал известен календарь турнира.

Чемпионат Европы стартует 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. В первом матче сборная Шотландии встретится с хозяевами турнира.

Финальный матч состоится 14 июля в Берлине. Победитель чемпионата определится в матче, который пройдет на стадионе «Олимпия».

Календарь ЕВРО-2024

14 июня
Матч 1. Группа А: Германия - Шотландия (Мюнхен)

15 июня

Матч 2. Группа А: Венгрия - Швейцария (Кельн) Матч 3. Группа В: Испания - Хорватия (Берлин) Матч 4. Группа В: Италия - Албания (Дортмунд)

16 июня

Матч 5. Группа С: Сербия - Англия (Гельзенкирхен)

Матч 6. Группа С: Словения - Дания (Штутгарт)

Матч 7. Группа D: Победитель Пути А стыковых матчей - Нидерланды (Гамбург)

17 июня

Матч 8. Группа D: Австрия - Франция (Дюссельдорф)

Матч 9. Группа Е: Бельгия - Словакия (Франкфурт)

Матч 10. Группа Е: Румыния - Победитель Пути В стыковых матчей (Мюнхен)

18 июня

Матч 11. Группа F: Турция - Победитель пути С стыковых матчей (Дортмунд)

Матч 12. Группа F: Португалия - Чехия (Лейпциг)

19 июня

Матч 13. Группа А: Шотландия - Швейцария (Кельн)
Матч 14. Группа А: Германия - Венгрия (Штутгарт)
Матч 15. Группа В: Хорватия - Албания (Гамбург)

20 июня

Матч 16. Группа В: Испания - Италия (Гельзенкирхен) Матч 17. Группа С: Дания - Англия (Франкфурт) Матч 18. Группа С: Словения - Сербия (Мюнхен)

21 июня

Матч 19. Группа D: Победитель Пути А стыковых матчей - Австрия (Берлин) Матч 20. Группа D: Нидерланды - Франция (Лейпциг) Матч 21. Группа Е: Словакия - Победитель Пути В стыковых матчей (Дюссельдорф)

22 июня

Матч 22. Группа Е: Бельгия - Румыния (Кельн)
Матч 23. Группа F: Турция - Португалия (Дортмунд)
Матч 24. Группа F: Победитель Пути С стыковых матчей - Чехия (Гамбург)

23 июня

Матч 25. Группа А: Швейцария - Германия (Франкфурт) Матч 26. Группа А: Шотландия - Венгрия (Штутгарт)

24 июня
Матч 27. Группа В: Албания - Испания (Дюссельдорф)

Матч 28. Группа В: Хорватия - Италия (Лейпциг)
Матч 29. Группа С: Англия - Словения (Кельн)
Матч 30. Группа С: Дания - Сербия (Мюнхен)

25 июня

Матч 31. Группа D: Нидерланды - Австрия (Берлин) Матч 32. Группа D: Франция - Победитель Пути А стыковых матчей (Дортмунд)

26 июня

Матч 33. Группа Е: Словакия - Румыния (Франкфурт)
Матч 34. Группа Е: Победитель Пути В стыковых матчей - Бельгия (Штутгарт)
Матч 35. Группа F: Победитель Пути С стыковых матчей - Португалия (Гельзенкирхен) Матч 36. Группа F: Чехия - Турция (Гамбург)

29 июня

Матч 37. 1/8 финала: 1-е в группе А - 2-е в Кубке С (Дортмунд)
Матч 38. 1/8 финала: 2-е в группе А - 2-е в группе Б (Берлин)

30 июня
Матч 39. 1/8 финала: 1-е в группе B - 3-е в группе A/D/E/F (Кeльн)
Матч 40. 1/8 финала: 1-е в группе C - 3-е в группе D/E/F (Хельсинкирхен)

1 июля
Матч 41. 1/8 финала: 1-е в группе F - 3-е в группе A/B/C (Франкфурт)
Матч 42. 1/8 финала: 2-е в группе D - 2-е в группе E (Дюссельдорф)

2 июля
Матч 43. 1/8 финала: 1-е в группе E - 3-е в группе A/B/C/D (Мюнхен)
Матч 44. 1/8 финала: 1-е в группе D - 2-е в группе F (Лейпциг)

5 июля
Матч 45. 1/4 финала: Победитель 39-го матча - Победитель 37-го матча (Штутгарт)
Матч 46. 1/4 финала: Победитель 41-го матча - Победитель 42-го матча (Гамбург)

6 июля
Матч 47. 1/4 финала: Победитель 43-го матча - Победитель 44-го матча (Берлин)
Матч 48. 1/4 финала: Победитель 40-го матча - Победитель 38-го матча (Дюссельдорф)

9 июля
Матч 49. 1/2 финала: победитель 45-го матча - победитель 46-го матча (Мюнхен)

10 июля
Матч 50. Полуфинал: Победитель 47-го матча - Победитель 48-го матча (Дортмунд)

14 июля
Матч 51. Финал: Победитель матча 49–50 (Берлин)

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