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Соперник "Зире" проиграл перед матчем в Баку

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 01:30
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Соперник "Зире" проиграл перед матчем в Баку

Соперник бакинского "Зиря" по второму квалификационному раунду Лиги конференций — хорватский "Хайдук" — провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщает İdman.biz.

В поединке против местного "ЛАСК" клуб из Сплита открыл счет усилиями Ливая, но удержать преимущество не сумел и уступил со счетом 1:2. Поражение стало неудачным итогом подготовки перед визитом в столицу Азербайджана.

Напомним, первый матч между "Зиря" и "Хайдуком" состоится 23 июля в Баку. Начало встречи — в 19:30.

İdman.biz

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