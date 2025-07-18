В аргентинском футболе приняли историческое решение: отменен 12-летний запрет

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) объявила о начале поэтапной отмены запрета на посещение матчей гостевыми болельщиками, действовавшего с 2013 года. Уже во втором туре Торнео Клаусура в двух поединках будут допущены фанаты обеих команд, сообщает İdman.biz.

Историческое решение затронет встречи "Лануса" с "Росарио Сентрал" и "Институто" с "Ривер Плейт". Особое внимание приковано к матчу в Ланусе, где может состояться долгожданное возвращение Анхеля Ди Марии в аргентинский футбол.

Запрет на выездные трибуны был введен после серии трагических инцидентов, включая смерть болельщика на игре между "Эстудиантес" и "Ланусом", а также столкновения фанатов "Боки Хуниорс" и "Сан-Лоренсо". Теперь же AFA готова к новому этапу, обеспечивая усиленные меры безопасности и выборочное допущение клубов, готовых принять гостей.

"Это очень важный день для аргентинского футбола. Мы долго работали над этим решением. Для многих болельщиков это возможность вновь увидеть своих кумиров, в том числе Ди Марию, автора одних из самых ярких голов в истории сборной", — заявил президент AFA Клаудио Тапия.

Возвращение фанатов станет не только символом нового этапа, но и шансом для лиги вернуть атмосферу, которой славился аргентинский футбол до запрета.

İdman.biz