Иван Ракитич стал техническим директором соперника "Зиря"

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич назначен техническим директором хорватского клуба "Хайдук", который является соперником бакинской "Зире" в Лиге конференций, сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба из Сплита.

37-летний Ракитич завершил карьеру именно в составе "Хайдука" по окончании сезона 2024/2025 и внёс весомый вклад в завоевание бронзовых медалей чемпионата Хорватии. За сборную страны он провёл 106 матчей и забил 15 голов.

Первый матч между "Зиря" и "Хайдуком" состоится 23 июля в Баку, ответная встреча — 31 июля в Сплите.

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