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Кошмарный дебют: "Байер" Эрика тен Хага разгромно проиграл молодежке "Фламенго" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 01:08
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Кошмарный дебют: "Байер" Эрика тен Хага разгромно проиграл молодежке "Фламенго" - ВИДЕО

Эрик тен Хаг пережил ужасное начало своего правления в "Байере" — в первом же матче под его руководством команда потерпела сокрушительное поражение от молодежного состава "Фламенго" со счетом 1:5, сообщает İdman.biz.

Несмотря на то, что немецкий клуб выставил состав, далекий от оптимального, в матче участвовали игроки основы, такие как Артур, Йонас Хофманн и Виктор Бонифас. Именно Артур отметился автоголом, что только усилило унижение.

Поражение мгновенно стало вирусным в социальных сетях. Болельщики с иронией комментировали происходящее: "Тен Хаг накурился", "Он ведет команду прямиком в середину таблицы", "Даже 'Юнайтед' гордится им". Многие вспомнили, как фанаты "МЮ" когда-то выбирали тренера вместо Роналду — и теперь жалеют об этом выборе.

Этот результат подчеркивает масштаб перестройки, с которой столкнулся "Байер" после ухода Хаби Алонсо и ключевых игроков вроде Вирца, Фримпонга и Таха. Новый сезон может стать переходным — с трудностями и без гарантированных успехов.

İdman.biz

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