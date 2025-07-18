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"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 21:20
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"Фенербахче" близок к реализации громкого двойного трансфера

"Фенербахче" достиг принципиального соглашения с "ПСЖ" по поводу перехода двух звезд клуба — защитника Милана Шкриньяра и полузащитника Марко Асенсио. Общая сумма сделки составит 20 миллионов евро, сообщает İdman.biz со ссылкой на A Spor.

По информации источника, трансферная сумма будет выплачена частями. Оба игрока должны присоединиться к команде в Португалии, где она проводит предсезонный сбор.

30-летний Шкриньяр уже знаком с "Фенербахче" — он провел вторую часть прошлого сезона под руководством Моуринью, сыграл 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Тренер лично настоял на его полноценном подписании.

Асенсио, несмотря на интерес со стороны "Милана", "Интера" и "Вильярреала", выбрал "Фенербахче", предложение которого — 9 миллионов евро в год — оказалось наиболее близким к его зарплате в "ПСЖ". Бывший хавбек "Реала" в настоящее время находится в отпуске и подпишет контракт с турецким клубом в ближайшие дни.

"Фенербахче" также ведет переговоры о трансфере Кингсли Комана из "Баварии". Клуб планирует завершить еще несколько сделок, чтобы окончательно завершить долгожданную перестройку и наконец вернуть чемпионский титул, которого нет с 2014 года.

İdman.biz

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