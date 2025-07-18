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Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 20:22
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Болельщики в шоке от планов по новому стадиону "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Манчестер Юнайтед" выразили серьёзное недовольство после того, как стали известны новые подробности проекта строительства стадиона на 100 000 мест, который должен быть открыт к 2030 году. Главной причиной критики стало предложение выделить до 40% мест под корпоративное гостеприимство, сообщает İdman.biz.

Как сообщил в соцсетях пользователь X Cheeses of Nazareth, присутствовавший на встречах с представителями клуба, обсуждаются идеи, включая "американский стиль" проведения матчей с панорамными экранами, торговыми точками по всему стадиону и внедрение 15-летних абонементов по предоплате. Также упоминается "премиальная модель", предполагающая существенное изменение ценовой политики.

Многие болельщики резко раскритиковали эти инициативы. Один из них, @Grav1968, назвал это "худшей новостью за 45 лет", а другой, @JasonCamfield7, охарактеризовал происходящее как "печальную реальность грядущего".

Представители "Юнайтед" пока не дали официальных комментариев по поводу обсуждаемых предложений. Клуб по-прежнему надеется, что стадион стоимостью 2 млрд фунтов примет финал женского чемпионата мира 2035 года.

İdman.biz

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