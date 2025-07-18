Барселона нашла замену тер Штегену

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик включил в состав на предсезонное азиатское турне 19-летнего американского вратаря Диего Кочена.

Как сообщает İdman.biz, это решение было принято после того, как у Марка-Андре тер Штегена вновь обострились проблемы со спиной, и он был исключен из сборов. Не исключено, что немецкому голкиперу потребуется повторная операция.

Изначально Кочен должен был готовиться с резервной командой, однако из-за нехватки опций Флик срочно вызвал его в первую команду. Теперь он рассматривается как третий вратарь после Жоана Гарсии и Войцеха Щенсны, тогда как Инаки Пенья остался в Барселоне для урегулирования своего будущего.

Появление Кочена в основной команде свидетельствует о начале нового этапа в вратарской линии «Барселоны». Клуб стремится оптимизировать состав в рамках правил финансового фэйр-плей и строит долгосрочные планы, в которых 19-летний американец может сыграть важную роль.

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