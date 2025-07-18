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Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 19:19
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Защитник покидает "Реал" после 18 лет выступления за команду

После 18 лет, проведенных в составе мадридского "Реала", Лукас Васкес покидает клуб и близок к переходу в туринский "Ювентус". 34-летний защитник стал свободным агентом после завершения контракта и уже получил предложение от итальянского гранда.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Calciomercato, агенты Васкеса предложили игрока "Ювентусу", который активно ищет усиление на правом фланге обороны. Интерес к испанцу обусловлен возможным уходом Тимоти Веа и Андреа Камбьязо. На этом фоне кандидатура опытного Васкеса выглядит привлекательной — особенно с учетом того, что он может перейти бесплатно.

Тем не менее, возможная сделка может осложниться финансовыми условиями. В "Реале" Васкес зарабатывал около 4,5 миллиона евро в год, и "Ювентус" может предложить многолетний контракт, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне Васкес провел 32 матча в Ла Лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач. Несмотря на возраст, он оставался ключевым игроком до перехода Трента Александера-Арнольда и смены тренера.

Таким образом, Лукас Васкес может последовать по пути Луки Модрича и продолжить карьеру в Серии А, став важной частью перестройки "Ювентуса" перед стартом нового сезона.

İdman.biz

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