От чемпиона до наставника: как Рамиль Гулиев создает спортивное будущее Турции - ЭКСКЛЮЗИВ ОТ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Недавний командный чемпионат Европы по легкой атлетике в Мариборе (Словения) для азербайджанских любителей спорта был примечателен не только выступлением сборной Азербайджана в третьем дивизионе, но и участием во втором дивизионе команды Турции.

В составе братской для Азербайджана команды можно было увидеть и родного для Азербайджана Рамиля Гулиева, волею судеб ставшим лидером турецкой легкой атлетики.

Интересно, что еще в декабре 2024 года Рамиль Гулиев объявил о завершени индивидуальной карьеры, но все же ради сборной Турции чемпион мира 2017 года вернулся на беговую дорожку.

В эксклюзивном интервью İdman.biz Рамиль Гулиев рассказал о том, что его побудило возобновить карьеру, своей деятельности в сборной Турции, готовности помочь Азербайджану и семье.

Возвращение на беговую дорожку

- Недавно вы были замечены на командном чемпионате Европы в Мариборе. В чем особенность подобных соревнований?

- Да, вы правы — я действительно выступал в Мариборе. Это был очень интересный опыт, потому что командный чемпионат по своей сути сильно отличается от индивидуальных стартов. Здесь важна не только твоя форма, но и то, как ты можешь поддержать команду — ведь каждый зачетный балл на счету. У всех есть ощущение сплоченности. Даже в таких «индивидуальных» дисциплинах, как спринт, ты чувствуешь, что работаешь ради общего результата.

- Известно, что в командных соревнованиях по легкой атлетике очень важным является, с виду такая мелкая деталь, как передача эстафетной палочки…

- Передачи эстафетной палочки — действительно казалось бы, элемент простой, но на самом деле он очень сложный и технически, и психологически. Особенно под давлением. Счет идет на доли секунды, и малейшая ошибка может стоить медали. Мы отрабатывали передачи эстафетной палочки десятки раз, особенно «вслепую», но человеческий фактор всё равно может сыграть свою роль. Главное — доверие между спортсменами. Ты буквально вслепую веришь, что твой партнёр сделает все четко.

— Кстати, в конце прошлого года вы объявили о завершении индивидуальную карьеры. Что вас побудило продолжить выступления в командных соревнованиях?

- Да, это правда. Я действительно завершил карьеру на индивидуальном уровне. Но когда поступило предложение помочь сборной в командном формате — я согласился. Это совсем другой тип ответственности и физической подготовки. Ты возвращаешься не ради личного результата, а чтобы поделиться опытом и поддержать команду.

- В Мариборе также выступали и азербайджанские легкоатлеты, удалось пообщаться? Контактируете с новым руководством федерации легкой атлетики Азербайджана, тренерами?

- Я всегда старался поддерживать контакт с азербайджанской легкой атлетикой. В Мариборе видел выступления сборной, и рад за их прогресс. Со многими тренерами у нас осталась хорошая связь, иногда консультирую их, если обращаются за советом. С новым руководством федерации тоже общались — пусть и не на регулярной основе, но я всегда открыт к сотрудничеству и готов делиться опытом.

Готов рассмотреть интересные предложения

- Какие у вас дальнейшие планы?

- В планах у меня — оставаться в спорте. Все-таки половину жизни я провел в этой сфере и накопил большой опыт. Сейчас для меня важно передать его молодому поколению — тем, кто только начинает свой путь. Хочется быть полезным, делиться знаниями, помогать спортсменам развиваться не только с точки зрения результатов, но и как личностям — с правильными установками, уважением к труду, дисциплине и командному духу.

- Наверняка, командные соревнования для вас сейчас не основной род деятельности.

- На данный момент я работаю в федерации в должности наставника молодежной команды. Через несколько дней мы отправляем команду эстафетчиков на чемпионат Европы U23. Это очень важный старт для ребят, и для меня важно быть рядом. Важно спортсменов поддержать, подсказать и замотивировать. Я рад, что могу быть частью их пути и передавать то, что когда-то помогало мне самому на крупных международных стартах.

Параллельно я продолжаю развивать свою компанию, которая занимается организацией спортивных мероприятий — в основном тренировочных сборов на базах, соответствующих требованиям практически всех олимпийских видов спорта. Это не просто бизнес, а продолжение моей спортивной миссии.

Я сам много лет провел на сборах и прекрасно понимаю все тонкости: что нужно спортсмену, тренеру, персоналу, всей команде. Именно поэтому к нам приезжает почти вся Европа. В Турции отличные климатические условия и есть базы мирового уровня, где тренируются чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Это тоже дает мне большой профессиональный и человеческий опыт.

Также я постепенно развиваюсь как тренер и ментор — в этом направлении хочется двигаться глубже. Возможно, в будущем будет работа и с национальными федерациями, если поступят интересные предложения.

Спорт для меня — не просто этап в жизни, это мой путь. Поэтому мои планы — долгосрочные. Все они так или иначе связаны с развитием и поддержкой спорта, как на локальном, так и на международном уровне.

- Вы все еще работаете в системе «Фенербахче»?

- Я все еще в системе «Фенербахче» и продолжаю развиваться там не только как спортсмен, но и как человек, вовлеченный в организационные процессы.

- Как известно, ФК «Фенербахче» возглавляет Жозе Моуринью, удалось ли вам с ним пообщаться?

- Моуринью очень харизматичный человек. Пока нам не удалось пообщаться лично, но я наблюдал за его работой на базе. Атмосфера с его приходом ощутимо изменилась. Он умеет заряжать энергией всех — не только футболистов, но и весь клуб. Надеюсь, будет возможность познакомиться и поговорить лично.

Немного о пицце, семье и политике

— Помню, несколько лет назад вы открыли собственную пиццерию в Турции. Как сложилась судьба этого проекта?

- Да, вы хорошо помните — пиццерия действительно была. Это был интересный вызов, особенно с точки зрения ведения бизнеса в новой для меня сфере.

В итоге столкнулся с классическими проблемами: экономическим кризисом, постоянным ростом цен. За всем очень сложно успевать. Получалось, что работаешь в ноль, а для развития проект должен показывать рост — и важно грамотно его направлять. В итоге я принял решение продать бизнес целиком, и его выкупил инвестор. Дело продолжает жить, но уже без меня. Тем не менее, этот опыт дал мне многое — и я не жалею.

- В декабре 2024 года у вас родился сын, с чем вас и поздравляю (наверное, самые запоздалые поздравления). У вас также растет дочь, которой сейчас пять лет. Проявляют ли дети интерес к спорту?

- Спасибо большое за поздравления, пусть и запоздалые — все равно приятно. Да, сын родился в декабре, а дочке уже 5 лет. Пока, конечно, рано говорить определенно, но дочка любит бегать, очень активная. Сын пока просто наблюдает с интересом.

Я не собираюсь настаивать, чтобы они стали спортсменами, но если появится интерес — с радостью помогу. Главное, чтобы они были здоровыми, активными и счастливыми.

— Не могу не затронуть тему недавнего ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией, учитывая, что ваша супруга — известная в недавнем прошлом российская легкоатлетка Екатерина Гулиева (Завьялова). Как в вашей семье восприняли эту ситуацию?

- Мы далеки от политики. Политика — это, по сути, игра государств: сегодня нужно поссориться — быстро находится повод, завтра нужно помириться — и уже все забыто. Мы в семье можем лишь обсудить происходящее, но повлиять на это не можем.

Мы — семья спортсменов. Всегда были за мир, за дружбу, за взаимное уважение. Прекрасно понимаем, насколько важно сохранять человеческое отношение, независимо от политических событий, национальности, религии или цвета кожи. И именно это мы хотим передать нашим детям. Для нас важно, чтобы они росли с пониманием того, что мир держится на уважении — не на лозунгах, а на реальных поступках и отношении к людям.

Теймур Тушиев

İdman.biz