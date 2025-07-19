18-летний форвард "Реал Мадрида" сыграл свадьбу - ФОТО

Нападающий мадридского "Реала" Эндрик официально отпраздновал свою свадьбу.

Как сообщает İdman.biz, футболист поделился снимками с торжества в социальных сетях.

Эндрик и его избранница объявили о заключении брака еще в сентябре 2024 года, однако церемония состоялась только сейчас. По информации источников, руководство "Реала" ранее призывало молодого форварда повременить с женитьбой, выражая обеспокоенность тем, что семейная жизнь может повлиять на его футбольную концентрацию.

Сам Эндрик заверил, что брак не станет помехой в его карьере. Он также отметил, что с супругой был подписан брачный контракт, в котором предусмотрены необычные условия — в частности, запрет на употребление определенных слов и "резкую смену поведения" в семейной жизни.