"Галатасарай" не может договориться с "Наполи"

Турецкий «Галатасарай» и итальянск«Наполи» снова не смогли договориться о графике выплат по Виктору Осимхену.

Как сообщает İdman.biz, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, чемпион Италии требует 40 миллионов евро за нигерийского нападающего немедленно, оставшиеся 35 миллионов - в 2026 году, а также проценты с его будущей продажи.

«Галатасарай», в свою очередь, хочет выплатить оставшиеся 35 миллионов евро к 2027 году и выступает против включения в контракт пункта о процентах с будущих продаж.

Отметим, что чемпион Турции, ранее арендовавший Осимхена, согласился активировать его трансферную стоимость в размере 75 миллионов евро, но предложил выплатить эту сумму в течение пяти лет.

İdman.biz