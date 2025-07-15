ФИФА объявила дату начала продаж билетов на ЧМ-2026

Старт продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года намечен на 10 сентября 2025 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Как передает İdman.biz, с этого дня болельщики смогут подать заявку на покупку билетов. В случае превышения количества заявок над числом доступных мест, билеты будут распределяться случайным образом.

Из-за ожидаемого ажиотажа ФИФА советует заранее зарегистрироваться и создать специальный болельщицкий ID, без которого покупка будет невозможна. Президент федерации Джанни Инфантино отметил, что интерес к турниру достиг небывалых высот после успешного проведения клубного чемпионата мира в США.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, а финальная жеребьевка состоится в декабре.

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