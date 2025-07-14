Трамп заявил, что может запретить слово "соккер" в США: пока это шутка от главы Белого дома

Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на финале клубного чемпионата мира 2025 года, в шутку предложил законодательно запретить использование термина «соккер» в США и заменить его привычным для остального мира словом — «футбол», сообщает İdman.biz.

На матче между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» (3:0), проходившем на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, Трамп вручил трофей капитану победителей Рису Джеймсу и стал незваным участником праздничной сцены. В интервью каналу DAZN он с улыбкой заявил, что «вполне мог бы издать указ, переименовывающий игру в "футбол"».

Трамп, дружески общающийся с президентом ФИФА Джанни Инфантино, подчеркнул глобальное значение футбола: «Это, пожалуй, самый интернациональный вид спорта. Он объединяет весь мир».

Напомним, в 2026 году США совместно с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу.

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