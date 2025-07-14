"Барселона" нацелилась на 17-летнего вундеркинда "Фламенго"

«Барселона» проявляет интерес к 17-летнему вингеру «Фламенго» Райану Роберто.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Globo, каталонцы вместе с амстердамским «Аяксом» уже направили запросы по поводу возможного трансфера молодого бразильца, который пока не дебютировал за основную команду, но успел проявить себя на молодежном турнире Copinha, забив гол в четырех матчах.

Райан Роберто — левый вингер, играющий правой ногой, и славится умением смещаться в центр. Он также выступал за сборную Бразилии U-17. В 2023 году футболист перешел в «Фламенго» из «Атлетико Паранаэнсе», при этом 50% прав на игрока до сих пор не выкуплены. «Фламенго» может приобрести еще 20% за 1,5 млн евро, но пока не воспользовался этой возможностью.

Несмотря на интерес «Барселоны», у бразильского клуба нет необходимости срочно продавать талантливого юношу, и развитие Роберто, скорее всего, продолжится на родине.

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