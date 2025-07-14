Ламин Ямал показал закулисье своей секретной вечеринки на 18-летие — ВИДЕО

Ламин Ямал отпраздновал свое 18-летие с размахом, организовав секретную вечеринку, кадры которой он позже опубликовал в Instagram. В коротком 60-секундном видео запечатлены моменты с блэкджеком, рулеткой и веселыми танцами в кругу друзей, сообщает İdman.biz.

Празднование прошло в два этапа: сначала Ямал поужинал с близкими в ресторане La Cupula в Гаррафе, а затем отправился на закрытую вечеринку на вилле в Оливейе, куда было приглашено около 200 гостей. Телефоны на входе изымались, чтобы сохранить приватность мероприятия. Среди приглашенных были партнеры по «Барселоне»: Роберт Левандовски, Рафинья, Пау Виктор, Пау Кубарси и Марк Касадо.

Впрочем, несмотря на праздничную атмосферу, СМИ сообщают, что Ямалу может грозить юридическое разбирательство: некоторые организации осудили привлечение людей с ахондроплазией для выступлений на вечеринке.

İdman.biz