Изгоям "МЮ" запретили тренироваться с основной командой

Руководство «Манчестер Юнайтед» распорядилось, чтобы Маркус Рашфорд, Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо, Антоний и Тайрелл Маласия тренировались отдельно от основной команды — исключительно после 17:00 на базе в Каррингтоне.

Как передает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, такое решение принято новым главным тренером клуба Рубеном Аморимом, который не видит этих пятерых игроков в планах на сезон 2025/26.

Футболисты были проинформированы, что могут продолжать индивидуальные занятия, но без участия в тренировках под руководством Аморима. Пока лишь Рашфорд прибыл в расположение клуба и провел занятие в одиночку. Остальные ожидаются в ближайшие дни, тогда как основной состав готовится к первому предсезонному матчу против «Лидса» 19 июля в Стокгольме.

По информации источника, Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне», а Антоний также интересен клубам Ла Лиги. Гарначо же может остаться в АПЛ — к нему проявляет интерес «Челси».

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