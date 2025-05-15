Анчелотти вернется в "Реал» после работы со сборной Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, как ожидается, вернется в мадридский «Реал» после завершения своей работы с национальной командой, сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, в «Реале» уже обсуждают возможную роль Анчелотти после его возвращения. Один из вариантов — административная или консультативная должность. Отмечается, что в сборной Бразилии итальянец вновь будет работать с Полом Клементом — своим бывшим помощником по «Реалу» и другим клубам.

Ранее, 12 мая, Бразильская конфедерация футбола официально объявила, что Анчелотти возглавит национальную сборную после завершения текущего клубного сезона.

İdman.biz