В "Барселоне" предостерегли от подписания Луиса Диаса

Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич выразил сомнение в целесообразности возможного трансфера Луиса Диаса из «Ливерпуля». В интервью Cadena SER он назвал колумбийца «отличным игроком», но отметил его нестабильность, передает İdman.biz.

«Диас может выдать блестящее полчаса, а потом исчезнуть на три матча. Я бы не стал его подписывать. На его месте я бы выбрал Маркуса Рашфорда — он способен сыграть девятого номера», — заявил Боян.

По информации СМИ, Луис Диас сам заинтересован в переходе в каталонский клуб, однако на него также претендуют ПСЖ и «Милан». Тем временем «Барселона» активно ищет усиление атаки на фоне приближающегося 37-летия Роберта Левандовского и возможных уходов Ансу Фати и Пау Виктора.

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